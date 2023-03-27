第二、三波春雨接力報到，氣象專家賈新興今表示，周四、五（30、31日）第二波春雨影響，全台有雨，周六至下周三（4月1至5日）是5天清明連假，其中下周二傍晚至下周三受鋒面影響，第三波全台有雨，台南以北沿海局部地區雨勢大。

氣象局表示，今天（27日）仍受華南雲雨區東移影響，但水氣稍稍減少，北部、東半部地區及中南部山區仍有短暫陣雨，賈新興今天在YouTube指出，周二、三（28、29日）宜花有局部短暫雨，午後中部以北山區局部短暫雨。

賈新興說，周四、五（30、31日）第二波春雨報到，受水氣移入影響，全台有雨，尤其台中以北、嘉南高局部地區雨勢較大，留意雷擊、強陣風。

周四、周五（30、31日）第二波春雨，下周二傍晚至下周三清明節鋒面影響，第三波全台有雨。(翻攝自賈新興YouTube)

周六至下周三（4月1至5日）開始放清明連假，賈新興表示，連假頭3天周六至下周一（4月1至3日）天氣是午後山區有局部短暫雨，下周二（4月4日）午後南投以北有雨，下周二傍晚至下周三清明節（4月5日）鋒面影響，第三波春雨到，全台有雨，其中台南以北沿海局部地區雨勢大；而今年的春雨有望持續至4月14日前後。