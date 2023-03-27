在美國政界，要求禁用母公司為中國字節跳動（ByteDance）的 TikTok，或透過立法授權拜登政府祭出禁令的聲浪漸漸高漲。最近美國政府的公務設備已經禁止安裝該熱門應用程式。

麥卡錫周日在推特上表示，眾院將推進立法，避免中國共產黨利用科技將觸手伸向美國人。

TikTok執行長周受資上周四現身美國眾議院委員會舉行的聽證會，並接受了長達5個小時炮火猛烈的攻詰。

根據TikTok上周公布的最新數據，該短影片app目前在美國的每月活躍用戶從2020年的1億增長至1.5億個。

在2021年9月，TikTok宣布全球每月活躍用戶已經突破10億大關。因擔心用戶數據可能落入中國政府手中，美國等西方國家基於國安考量，近來對TikTok發動的攻擊越來越激烈。

TikTok最新的用戶數據凸顯出該應用程式在美國有多受歡迎，尤其是對於年輕世代。美國商務部長雷蒙多即表示，禁用TikTok可能會造成「政治上的後果」，「我內心的『政治人』認為這麼做，你將永遠失去所有35歲以下的選民」。

在上周四舉行的聽證會上，當被問及這款應用程式是否應北京要求監視美國人，TikTok執行長周受資回答「沒有」。隨後共和黨眾議員Neal Dunn提出該公司在去年12月披露的消息，即字節跳動在中國的一些員工不當取用兩名美國記者的TikTok用戶數據，並因此遭到解僱。

去年12月，字節跳動在回應一份由外部律師事務所進行的調查結果時坦承其中國員工濫用職權，在調查公司機密外洩時查訪了TikTok美國用戶的數據，其中包括兩名記者。

眾議員Neal Dunn再次問周受資「字節跳動是否在進行間諜活動」，周回答：「我不認為間諜活動是描述此事的正確方式，這只是一起『內部調查』事件」。

眾院共和黨籍議長麥卡錫周日在推特上表示，令人非常擔憂的是，對於我們已經知道的事實—中國可以取用TikTok用戶數據，TikTok執行長不會誠實以對，也不會承認。