導演鄭芬芬（左三)與同劇監製與演員，致贈電影簽名版海報給台中市長盧秀燕。（台中市政府提供）

台中市長盧秀燕（中）與《做工的人 電影版》主創及演員群，互贈簽名工地帽。（台中市政府提供）

市長盧秀燕帶領市府團隊與《做工的人 電影版》主創團隊、演員，一起與現場觀眾合影。（台中市政府提供）

榮獲4項金鐘獎座的影集「做工的人」，集結原班人馬回歸推出「做工的人 電影版」，將於全台各大戲院上映。劇組昨晚在台中麗寶影城舉辦首映會，市長盧秀燕驚喜現身首映會並全程觀影，用行動力挺台中市補助協拍的好電影。盧秀燕說，她上任至今每天「拚做工」，週日晚上可來看《做工的人 電影版》放鬆一下，享受輕鬆愉快的夜晚，非常開心！

盧秀燕表示，感謝劇組看好台中、熱愛台中，全片有90％在台中取景，導演鄭芬芬選擇場景的好眼光，電影主場景選在「台中國際會展中心」，不但是國際級建設，更是近年台中施政的重點建設之一；《做工的人 電影版》能捕捉會展中心建造期間的身影，讓市府重要工程在電影中搶先曝光。

盧秀燕指出，為歡迎《做工的人 電影版》在台中首映，這也是疫情以來她第一次參加電影首映會，她現場特別準備最愛的「黃金比例爆米花」，1／3鹹口味加上2／3焦糖口味，搭配可樂，組成特製的「市長套餐」和全場觀眾分享；甜鹹滋味一如電影高潮迭起的劇情，用行動支持優秀國片。

鄭芬芬說，在台中拍片非常開心，陽光美、食物佳、人情也溫暖。當初為超越電視劇格局，《做工的人 電影版》挑選場景原則是「怎麼難搞怎麼選」，主場景是國際級的場館，氣派雄偉，建築高度超過40公尺，讓演員吃足苦頭；不過拍攝成果在視覺上的震撼及視野真的不一般！

主演李銘順、柯叔元、曾珮瑜和游安順也分享在台中拍片的過程，表示在台中拍片非常享受，拍片過程除受到台中鄉親熱情支持和協助，還可以享用很多在地美食，以後接戲希望都可以優先來台中拍片！監製林昱伶也大讚在台中拍片很幸福，更棒的是熱情友善的台中市民，讓拍攝作業相當順利且開心，推薦大家來台中拍片。

新聞局表示，《做工的人 電影版》於去年到台中拍攝，期間市府團隊、台中市影視發展基金會全力支持協拍，促成全片有90％都在台中取景，包括台中國際會展中心、台中捷運、國立自然科學博物館、麗寶樂園度假區、日曜天地outlet等地，過程中也協助劇組在多處市區街道封街拍攝，是一部正港台中製造的電影。