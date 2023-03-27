我政府昨（26）日正式宣布與宏都拉斯斷交，原因傳出是因我方拒絕宏國索求的高額金援。台北市前副市長黃珊珊透露，他曾到非洲的某個友邦小國，結果發現台灣的金援讓當地政府部門金碧輝煌，但馬路上卻連路燈都沒有，感嘆道「這樣的外交又有何意義？」

黃珊珊昨日在臉書表示，因為國際關係複雜的關係，目前可說是全世界最重視台灣的時刻，但在外交上不論是建交或斷交，都還是應該以台灣人民的利益為第一要務，「如果要用金錢交換友誼，不是不行，而是一旦對我們國家與人民不利，也無須留戀」。

黃珊珊認為，台灣對於邦交國的認真協助，普遍能夠獲得基層民眾的認同與支持，但外交官與農耕隊的心血，卻抵禦不了政客的野心與別有用心的金錢攻勢。她提到，多年前去非洲某個友邦小國時，發現台灣的金援讓當地政府部門金碧輝煌，可是馬路上卻連路燈都沒有，更遑論改善人民生活，「政府官員貪汙腐敗，這樣的外交又有何意義？」

「兩岸關係與外交關係是我們最大的議題也是難題！」黃珊珊強調，每一個友邦都是我們要珍惜的戰友，但外交政策還是應以有利於台灣與台灣民眾的利益為優先考量，「加強台灣經貿實力，增加國人國際競爭力，甚至引薦外資投資台灣、協助台灣企業世界布局，比形式上的邦交更為重要。」