今年3／22起至4／19是農曆閏二月，傳統習俗上，出嫁女兒要為父母添福壽。民俗專家柯柏成分享閏月有個特殊的地方，「不會有神明的聖誕在閏月」；置閏是因應節氣與地球地軸偏轉角度的誤差值而產生，可以在這個月調整作息，檢視財務、健康及人際關係，並戒除壞習慣。

柯柏成在臉書發文指出，不會有神明的聖誕在閏月，並非這個月不吉祥，而是神明的聖誕是後人形塑出來的紀念日，並非任何神明都真有生日；即使真的誕生於世界上，日期基本上無法考證。

柯柏成說，神明的聖誕基本上是紀念日，既然每年都要紀念，所以神明的聖誕就不可能出現在閏月，否則至少19年才能過上一次生日。以本世紀來說，只有3次的閏二月（2023、2042、2099年），這樣就失去了紀念的意義。

置閏是因應節氣與地球地軸偏轉角度的誤差值而產生，因此可視為平衡天地節氣的工具。柯柏成提醒，在這個月份調整適當的睡眠很容易，若有失眠狀況的人，在閏二月可以早睡，把生理時鐘調整正常；財務失衡的人，則要好好檢視收支狀況。

柯柏成指出，這個月的月圓日正好是清明節氣，因此在前半個月好好思考一下有哪些事情需要平衡，像是財務、健康、人際關係、親子關係等，月圓日就可以漸漸滿願。下半個月適合用來戒除壞習慣，例如貪吃、嗜睡、拖延，只要在下半月好好檢視面對，找出辦法，都能夠藉由天地的平衡之氣加以導正。

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