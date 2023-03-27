韓劇《黑暗榮耀》講述女主角宋慧喬（飾文同珢）高中時被同儕用電捲棒霸凌，讓她不敢吃熱食，多年後靠著意志力展開復仇，獲得廣大網友好評，一名網友表示，在台北某餐飲店前看到一名短髮及肩、身穿黑色大衣的女子在等餐，造型像極了宋慧喬飾演的文同珢，他將其拍下後上傳至網路，吸引5.3萬人朝聖，網友全笑翻說「天啊！太像了！你捕獲野生文同珢」。

原PO今（27）日凌晨於臉書社團《路上觀察學院》上傳一張照片，只見一間小吃店前，一名短髮及肩、身穿黑色大衣的女子正在等餐點，仔細一看她的衣著、造型和背影都像極了宋慧喬在《黑暗榮耀》中飾演的文同珢。

因宋慧喬在劇裡被同學朴涎鎮用電捲棒燙全身，身上佈滿大片傷疤，導致她日後不敢碰熱食尤其是烤肉，只靠飯糰等冷食果腹，讓原PO看了忍不住笑說「涎鎮啊！如今我已經能來碗熱湯麵了呢」。

照片隨即吸引5.3萬人關注，不少網友笑翻，「天啊！也太像了吧」、「一直以來都吃便利商店的飯糰，終於能換口味了」、「好久沒這麼強的路觀」、「入戲太深了啦！我要笑死」、「怎麼那麼像啦？」、「文同珢現身台北」、「捕獲野生文同珢」、「涎鎮啊」、「這個後座力好強」。

但也有人笑說，「你確定不是哈利波特的石內卜教授嗎？」、「正面轉過來可能是五月天瑪莎」、「我第一眼是石內卜」、「葛萊芬多扣十分啦」、「石內卜也餓了」。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌，檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-33931885；教育部反霸凌投訴專線: 1953