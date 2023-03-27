佛統大學華語系學生學做珍珠奶茶。（陳世宗攝）

泰國佛統皇家大學華語研習團42名華語系學生，在弘光科技大學進行二週的華語研習，國際處安排早上上華語課程，下午則透過手搖飲DIY、認識無人機及操作、乳液製作、律動課等課程，從生活文化及科技應用層面學習華語。泰國學生開心地說：「第一次自己做珍珠奶茶、操作無人機，這樣學華語實在太有趣了！」

弘光科大國際長田其虎表示，弘光與佛統大學疫情前就開始長期進行學術合作交流，佛統大學安排每個系學生海外研習，華語系華語研習團首次到弘光辦理，特別用心設計規畫課程，希望讓泰國華語系學生不但能精進華語程度，還能夠進一步認識台灣生活文化及科技發展。

田其虎指出，為期兩週的研習，早上皆是安排華語課程，下午則是安排生活化、專業化的華語學習課程，特別設計規畫手搖飲DIY、認識無人機及操作、乳液製作、律動課、物理治療、壓花製作，第二週還將帶學生到台中市的知名景點高美溼地進行戶外教學。

華語課程中，授課老師透過有獎徵答活潑問答方式詢問：「東亞第一高山是那座？」、「台灣一年大約有多少次地震？」引導具有華語基礎的大三、大四泰國學生開口說華語及回答問題。老師進一步解說，東亞第一高山是台灣玉山有3952公尺，台灣3000公尺以上的高山有268座，是高山密度非常高的島嶼等。

第一週的課程中，泰國學生印象最深刻的是手搖飲DIY、認識無人機及操作。飲調老師按部就班教他們調製珍珠奶茶，學生們你一言我一句說：「老師！我的糖可以多加一點嗎？」、「珍珠奶茶中的奶茶味道跟泰式奶茶有點像，用泰式奶茶搭珍珠應該也很不錯！」

無人機教育訓練中心，聽智慧科技系副主任陳富國講解無人機發展趨勢、操作原理後，便分組展開無人機操作試飛。泰國學生說：「首次操作無人機，這次來台灣研習實在太有趣了！」無人機在泰國現也很風行，但他們華語系學生多數不曾接觸過，才上幾天課程就覺得收穫很多，非常期待接下來的課程。