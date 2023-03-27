3月20號，由臺灣鬥茶協會會長連振育帶領茶產業交流團一行26人，在收到同業友好組織漳平臺灣農民創業園的邀請下，率先成團前往訪問福建地區，據悉，此次參訪活動的茶商茶人都是臺灣茶葉界的先進，且創業成功的青年居多。而福建各地，對於台灣鬥茶協會的到訪考察，皆做足了相關準備，不論是在茶產業上商業合作的內容及未來技術上可以交流的發展方向，皆為交流團做了非常詳盡的介紹。

交流團在實地察看了漳平市九鵬茶葉有限公司、北寮村「一日茶言」專案、梧溪村水仙茶長廊後，並與漳平水仙茶非遺傳承人、和漳平臺創園區臺農進行了深入的交流，並同步舉辦了多場茶葉品鑒活動，為交流團展示了傳統工藝和現代化生產車間相結合的成果，漳平臺商聯誼會會長李志鴻表示，在臺灣高優精緻農業的精耕細作和擁有土地就擁有責任的經營理念，在結合大陸多元多樣的土地資源和廣大市場下，就可以優勢互補、雙贏共榮、而且大有作為，而目前漳平臺灣農民創業園也已成為臺灣茶農離開臺灣本島外投資最集中、規模最大的茶葉生產基地。而目前臺創園也賦予臺農在當地相關的行政資源，包括在產業先進設施和配備方面、在道路硬化方面、在水利自動噴灌系統方面等，都能夠協助倒茶產業在地發展。鬥茶協會資深茶人張俊宏表示，如此的優美且適合發展的環境讓人欣賞，如今永福高山茶的品質已經完全不輸臺灣，且在規模作業上確具有優勢，在紅烏龍製作工藝提升上有成效、具成果，好喝且不貴。

在考察臺品櫻花茶園、永福花卉精品展示中心、兩岸融合館、臺緣山莊百福園沉浸式夜遊專案等；聽取臺農創業的感人故事外，並讓交流團能夠充分瞭解到漳平臺創園一二三產融合發展的具體成果。

鬥茶協會會長連振育先生，以茶會友，與漳平台創園交流製茶心得與理念。（圖／李卍平攝）

交流團到了福州廈門，遊歷了三坊七巷等名勝古跡，其中有座臺灣會館介紹了近代福州籍的先賢事蹟，還有在福州發展的臺灣文創產業，小而美、小而精的在陸發展模式映入眼簾，美不勝收。夜遊閩江更是令人印象深刻，在福建母親河上，兩岸高樓豪宅林立，電光投影延綿十餘里，當地居民在公園廣場載歌載舞，年輕人操控無人機漫天航拍。參觀廈門中茶公司的大規模且具系統的精製茶生產與銷售；華祥苑茶葉公司的國賓茶、茶文化和拓展經營理念等，都令交流團成員十分感歎並佩服。

訪問團會長連振育則表示，通過此參觀考察，是十足地充電，除了增廣見聞外，也對大陸繁榮發展速度的驚歎，更是進一步瞭解到臺灣茶農兄弟的發展成就，同時對大陸相關的行政資源協助情況有了更深入的瞭解，希望未來能繼續開展兩岸考察及交流活動，並要加長考察時間，因為值得看的內容實在太多了。並感謝在考察交流期間相關的政府及陸台商陪同參訪和熱情接待，此行獲益良多！