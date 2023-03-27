電子權值股今由半導體族群領跌，台積電(2330)ADR收跌1.9%，今開低後跌幅略顯擴大，跌幅一度來到約1.3%、股價最低達531元，啟動5日線的攻防，影響指數近60點；聯電同樣走跌1%~1.5%，拚守住月線；聯發科(2454)開低走低，跌幅逾1%，早盤跌落5日線。除半導體的走弱外，鴻海(2317)開低震盪，跌幅一度近1.5%，一度失守5日線，合計光是台積電、聯發科、鴻海的走跌，就影響台股指數約60~70點的跌點。

電費拍板將在4月喊漲，節能概念股今仍看似有戲，太陽能族群茂迪(6244)大漲約4.5%，聯合再生(3576)、達能(3686)亦上漲逾2%，元晶(6443)漲幅也逾1.5%。還有風力發電相關的大亞(1609)開高走高大漲逾4%，森崴能源(6806)亦上漲逾2%。

航運股今有散裝航運股抗跌演出，新興(2605)開高走高，上漲逾2.5%，慧洋-KY(2637)漲幅也逾2%，裕民(2606)、四維航(5608)等漲幅也均在1%~2%。

分析師表示，聯準會升息一碼符合預期，但強調2023年不會降息。金融業流動性風險影響市場信心，葉倫提到財政部會採取的強有力行動確保了美國人民存款安全。德意志銀行違約保險成本飆升引發新的疑慮，未來仍須留意歐洲央行能否給予流動性避免事態擴大。以台股來說，台近日攻上所有均線之上且創半年新高，只是台股上周漲多，加上本周結束後將迎來清明連假，國際金融環境還是有變數，導致市場氛圍略轉為保守，但強勢股依舊輪動快速，故操作上以短線為主。盤面上可持續關注AI、記憶體、板卡、新能源概念、車電等相關個股。