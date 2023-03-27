睿生為群創X光感測器部門在2019年獨立，主要產品為X光平板感測器元件及模組，全球市佔率近50％，數位式X光檢測的關鍵零組件，不同於傳統底片式X光檢驗，數位式X光檢驗運作原理為先藉由閃爍體將X光轉為可見光，其次由光電二極體（PD）接收光源，再由X光平板感測器將可見光轉為電子訊號，最後透過IC讀取及判讀。

睿生2022年營收18.87億元，年減2.79％，主要受到去年上半年大陸疫情管控，受惠於升級型產品出貨暢旺，毛利率提高至30.91％，因政府補助收入加上匯兌利益，全年稅後淨利1.99億元，約與上年度持平，每股盈餘5.62元。

睿生現階段的策略重心在於加強耕耘IGZO、軟性基板等升級型產品。其中，搭載IGZO基板的X光平板感測器讀取速度將得以提升，可用以支援動態檢測，目前多用以取代牙科全口掃描常用CMOS晶片。

睿生的客戶涵蓋大陸、日本、韓國、美國，搭載軟性基板的X光平板感測器以PI基板代替玻璃基板，並推出可攜式設備，有助於強化防摔功能，訂單多數來自日、韓客戶，2022年營收占比接近2成，2023年出貨成長可期。此外，升級型產品的毛利率高於一般產品，今年出貨增加，將助力獲利成長。