基隆一名女子去年9月約林姓朋友半夜1點多到家中作客，3點多女子母親發現後要求林女離開並大吵一架，就報警提告「無故滯留他人建築物」，法官認為該母親確實為房產所有人且是戶長，在場其他人也說林女當時是無正當理由拒絕離開，依留滯住宅罪，處拘役5日，可易科罰金5千元。

判決書指出，林姓女子去年9月13日凌晨1點多經由沈姓朋友的同意，到對方家中2樓住處，3點多時被沈姓朋友的母親發現後要求林女離去，最後報警堅持提告，林女被依「無故滯留他人建築物」又拒不離去，留滯約10分鐘，遭檢方起訴，沈女母親證稱當時要求林女離開，對方無正當理由拒絕離開。

法官審查基隆市稅務局110年的繳款書、戶口名簿燈等，認定房產為沈女母親所有，且為該戶的戶長，對住處有住居權；據刑法第306條無故侵入他人住宅、建築物或附連圍繞之土地或船艦者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。

法官審酌沈女母親及2名孩子的證辭，認為林女當時被要求離開住處時，無正當理由拒絕離開，犯留滯住宅罪，處拘役5日，如易科罰金，以新臺幣1,000元折算1日。