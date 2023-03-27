根據路透26日引述外媒報導指出，知情人士透露，美國第一公民銀行（First Citizens BancShares）可能收購矽谷銀行（Silicon Valley Bank），且交易案已來到最後階段，可能會在周日（4月2日）與聯邦存款保險公司（Federal Deposit Insurance Corporation，FDIC）達成協議。對此消息，第一公民銀行與聯邦存款保險公司皆未立即回覆路透。

矽谷銀行暴雷倒閉後由FDIC接管，但遲遲找不到買家。在矽谷銀行首輪標售時，據悉當時曾研究財務情況，但最後未出手投標的銀行包括PNC金融服務集團和持有國民城市銀行（National city bank）的加拿大皇家銀行（Royal Bank of Canada）。

根據經濟時報（The Economic Times）26日報導，知情人士透露，矽谷國家銀行與（Valley National Bancorp）第一公民銀行皆有意收購矽谷銀行，並已在上周五（24日）出價競標，預計最快本周末可選出贏家，FDIC可選擇保留或將矽谷銀行出售給其中一方。