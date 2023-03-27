Welcome to The Show, AV! pic.twitter.com/Gq5VMRvqN0 — New York Yankees (@Yankees) March 26, 2023

紐約洋基困擾很久的游擊手空缺終於填上了，本周宣布21歲新秀沃普（Anthony Volpe）進入開季名單，並且將擔任開幕戰的先發游擊手！總教練布恩（Aaron Boone）親自告訴沃普這個消息，沃普說：「我當時幾乎暈了，如果有個心跳檢測器，這可能是我心臟跳最快的一次。」

沃普先前還未在40人名單裡，一夕被提拔成為開幕戰先發球員。沃普當時被叫到布恩的辦公室，旁邊還坐著總管凱許曼（Brian Cashman），布恩對沃普說：「你在3A的表現還有進步空間，但你剩餘的鍛鍊得留到大聯盟去做了，歡迎來到紐約，這是你自己贏來的。」

這是洋基暌違6年之後，首度在開幕戰先發提拔新秀，前一位就是赫赫有名的「法官」賈吉（Aaron Judge），更早還有1996年的傳奇球星吉特（Derek Jeter）。吉特是洋基自家農場出來的最強游擊手，也是沃普的偶像，由此可見球團對沃普的高度期許。

沃普身高180公分，擁有亞洲血統，父親美國人，母親來自菲律賓，父母對於他入選開幕戰也相當激動。今年春訓沃普51打數繳出16支安打、3支全壘打，打擊率0.314，攻擊指數1.064極為強悍。沃普本來對於進入開季名單不抱期望，「我試著不去想，真正讓我緊張的是他們今天打完比賽之後叫我留下來。」他是大聯盟排行第5，也是洋基的頭號新秀。