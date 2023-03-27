桃園市搜捕在逃狒狒，近日被民眾目擊出沒地點集中楊梅富岡一帶，今早又發現牠在台鐵富岡基地內，大搖大擺地在廠區裡走來走去。桃園市農業局表示，近2天收到的通報均來自富岡，已派人駐守當地，只要有消息立即發動搜索！
農業局表示，民眾兩天來共通報3件，都在富岡地區，這幾天已加派人手駐守，除了利用空拍機，也增加誘捕方式，放置香蕉、蔬菜等，希望引誘牠出現；但狒狒警覺性高又神出鬼沒，等民眾出門通勤時，很可能又躲起來，目前人員正在富岡機廠附近，地毯式搜索。
桃園市搜捕在逃狒狒，近日被民眾目擊出沒地點集中楊梅富岡一帶，今早又發現牠在台鐵富岡基地內，大搖大擺地在廠區裡走來走去。桃園市農業局表示，近2天收到的通報均來自富岡，已派人駐守當地，只要有消息立即發動搜索！
農業局表示，民眾兩天來共通報3件，都在富岡地區，這幾天已加派人手駐守，除了利用空拍機，也增加誘捕方式，放置香蕉、蔬菜等，希望引誘牠出現；但狒狒警覺性高又神出鬼沒，等民眾出門通勤時，很可能又躲起來，目前人員正在富岡機廠附近，地毯式搜索。
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