時報金犢獎國際競賽校園創意分享會，3月24日於銘傳大學舉辦，現場集結傳播學院3系所師生近百人共同參與。銘傳傳播學院在廣告行銷企劃領域表現卓越，學生創意多元，更是金犢獎行銷企劃類獎項的常勝軍。

陳柏宇院長表示，每年時報金犢奬是銘傳傳播學院學生的重點學習項目之一，學院致力於培育理論與實務兼具的傳播產業人才，並整合新媒體運用及數位行銷策略於課程教學中，以因應數位時代的來臨。這次的分享會內容含概不同面向的主題，有助於同學們拓展視野，更深入地了解品牌方行銷策略及產業著重點，並透過創意思維累積，提升思考能力，期待同學們都能夠展現出色的創意成果。

執委會致贈感謝狀予銘傳大學傳播學院陳柏宇院長(右)。（圖／時報獎執委會提供）

時報金犢獎組委會總監林麗萍表示，此屆金犢獎企劃類獎項有旺旺集團網路行銷主題，鼓勵同學們可透過這次的提案機會，探究在不同市場的商品和行銷趨勢，學習應用不同宣傳媒介提出完整行銷策略。此外，她也建議同學們可以利用現今最熱門的AI科技，思考如何運用在數位行銷上，尋求更寬廣且貼近市場需求。

銘傳傳播學院學生一直以來在行銷企劃類獲奬無數，第31屆時報金犢獎以「旺旺，驚喜最潮最有感」榮獲了旺旺集團網路行銷企劃「銀犢獎」。該作品以旺旺好運驚喜禮盒與星座、好運籤結合，創作熱門話題成功地引起消費者共鳴。此外，禮盒概念店的設計也為消費者帶來深度的互動體驗，不僅為旺旺仙貝這一傳統零食注入年輕世代的新潮創意，也加深消費者對旺旺仙貝好運意涵的印象。

第32屆時報金犢獎國際競賽收件截止日為5月12日，策略單近日又新增2個命題為「山海共赴，歡聚一「唐」 唐山城市旅遊形象設計獎」、「大好河山 冰雪之約」 張家口城市旅遊形象設計獎；共計16個命題，其它命題包含：永慶房屋「先誠實，再成交」品牌形象廣告設計獎、保生大帝文創商品設計獎、旺旺孝親公益短影片設計獎、台新銀行公益慈善基金會「您的一票，決定愛的力量」主視覺設計獎、森田藥粧集團設計獎、積目品牌傳播廣告設計獎、永和豆漿「豆寶戰隊」新品品牌形象廣告設計獎、旺旺集團廣告設計獎-產品類、旺旺集團廣告設計獎-品牌類、旺旺集團IP周邊商品設計獎、旺旺集團網路行銷企劃獎、中華崑崙關·海峽兩岸情設計獎、Signify社群平台創意獎、立白大師香氛洗衣液廣告創意設計獎，後續新增題目將陸續推出。