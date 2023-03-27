為振興與傳承國軍眷村文化，不讓眷村歷史消失在世人的記憶中，「高雄市國軍眷村文化發展協會」聯合「全國眷村文化保存聯盟」3月26日(日)在劍潭青年活動中心舉辦「眷戀嘉年華」，邀請民眾一同感受昔日的眷村風情。為了讓與會民眾深入淺出的了解眷村文化，活動發起人高雄市國軍眷村文化發展協會理事長趙怡、顧問委員會主委孫慶餘、總幹事孟繁珩規劃一系列活動，包含「荖子鍋」創辦人胡哥教大家包水餃，北一女退休校長周韞維率領街頭藝人現身表演，更有《念念眷村》紀錄片座談會和場面盛大的眷顧晚餐會，邀大家一同回到昔日的眷村風光。

「眷村」是1950年代前後，為了讓來台國軍將士沒有後顧之憂，特別安置軍人眷屬而建造起來的聚落，成為戰時保家衛國支持政府的安定力量，也逐漸發展出獨特的社區文化，更使台灣社會因注入大量中原文化成分而呈現多元發的面貌。隨著時代變遷，全台灣的舊式眷村也一個一個經過改建而消失了，而傳統眷村的歷史與生活方式也漸漸被淡忘。「高雄市國軍眷村文化發展協會」理事長趙怡表示：「在那段烽火歲月中，國軍將士與家屬們為台灣的生存所付出的犧牲奉獻不能隨著眷村拆遷而被遺忘，我們將致力於眷村歷史文化的保存與傳承。」

「眷戀嘉年華」活動發起人-高雄市國軍眷村文化發展協會理事長趙怡呼籲保存眷村文化。(圖/眷戀嘉年華提供)

最具眷村風味的美味與表演都在「眷念市集」

更帶來「眷村座談」揭開眷村生活面貌

「眷戀嘉年華」盛會，首先登場的是「眷念市集」活動，邀請全台有14家分店的「荖子鍋」創辦人胡哥，現場教民眾手作「胡哥水餃」，「高雄市國軍眷村文化發展協會」理事長趙怡、婦聯會主委雷倩等眷村二代人士，紛紛捲起衣袖、小試身手包起水餃來！

「眷念市集」的另一重頭戲，是由北一女中退休校長周韞維領軍的街頭藝人表演。左營眷村出身的周韞維表示，退休後總是想著如何能有所用，因此我學起了音樂，也邀請其他退休老師們一起加入街頭藝人表演行列，讓民眾可以在街角、公園、廣場裡就可以接觸到表演藝術，共同推廣大眾文化。由周韞維領軍的街頭藝人，帶來「小城故事」、「秋蟬」、「茉莉花」等充滿眷村、懷舊風味的薩克斯風演奏，還搭配民俗舞、排舞、肚皮舞等精彩演出。

「眷戀嘉年華」的另一高潮，是由前台北市文化局長、現任全國眷村文化聯盟理事長謝小韞主持的「眷村座談」，會中播放費時一年半才完成的紀錄片「眷村老兵的故事」，由編劇張夢瑞、導演黃玉珊現場解說，並邀請復興崗軍事政論家李天鐸、名導演桑道仁和雷倩同台與談，為現場觀眾揭開眷村生活的真實樣貌。

「高雄市國軍眷村文化發展協會」理事長趙怡(中)現場包起眷村味水餃。(圖/眷戀嘉年華提供)

700位眷村子弟齊聚回味眷村點滴

眷村回憶影片串聯 傳承上一代記憶

「眷戀嘉年華」壓軸登場的是眷村人最期待的「眷顧餐會」，由名主持人童中白擔任主持人。餐會一開場，先請主辦單位高雄市國軍眷村文化發展協會理事長趙怡、顧問委員會主委孫慶餘、總幹事孟繁珩與全國眷村文化保存聯盟理事長謝小韞，共同攜手協辦單位青年救國團主任葛永光、中華民國婦女聯合會主委雷倩等人，上台向全場700位眷村子弟代表蒞臨餐會表示歡迎與感謝。

為了讓與會者走回記憶中的眷村生活，餐會上播放多支珍貴影片精華版，包括：沈春池基金會製作的「搶救遷台歷史記憶庫」、眷村人士陳鎮湘、帥化民、李富城等人的回憶訪談、紀錄戰時生活的「烽火歲月」影片、由「眷村女兒」鄧麗君兄長鄧長安授權的「小城故事」表演畫面以及海軍眷村第三代黃偉岸為紀念奶奶所創作的的經典情歌「韓秀香」。餐會之前，主持人將邀請三軍眷村代表高唱悠揚雄壯的三軍軍歌，向勞苦功高的國軍致敬。

聚餐喝茶聊天之外，聽廣播、聽老歌也是所有眷村人的共同回憶，為了讓與會的眷村伙伴回味往日情懷，主辦單位特地邀請「倩倩爵士樂團」現場演唱經典老歌，並且邀請來賓輪番上場大展歌喉，一起走回從前。