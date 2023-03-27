在市值型投資工具的挑選上，國泰投信ETF研究團隊副總鄭立誠建議，投資人可從總成本費用、指數規則前瞻性、指數與大盤加權指數連動相關性、指數殖利率、每單位發行價等評估項目來挑選適合的ETF商品。大市值的公司通常為各領域的領頭羊，適應產業快速變化的能力強，穩定度較高，而前瞻性方面，隨國際環境與產業規則快速變化，全球已有超過130個國家承諾淨零排放，企業也必須能跟上國際供應鏈轉型的需求，因此應對轉型浪潮時，是否有較佳的風險管理能力，也必須納入考量。

展望後市，國泰台灣領袖50 ETF基金經理人蘇鼎宇表示，台灣2月製造業採購經理人指數PMI目前已大幅回升至51.4，從內容來看，客戶庫存、廠商庫存皆已降至歷史平均水準，搭配需求逐漸回暖，主動去庫存速度有加快跡象，預計景氣轉向被動去庫存時機可能由下半年提早至第二季下旬，並帶動毛利改善，後續企業獲利有望隨製造業活動復甦而上升。近期國際銀行風暴使Fed升息放緩，有利科技股表現，費城半導體指數強勁反彈，有望帶動台股電子股表現，反而是布局台股市值型投資標的相對好時機。

蘇鼎宇分析，00922所追蹤的「MSCI台灣領袖50精選指數」，重視的是企業在低碳領域的「轉型能力」或「產業內相對轉型表現」，並非僅依據單一碳指標就直接剔除某些產業，因為以台灣的經濟型態而言，各種產業均衡發展還是有其必要性，也將更符合當前社會對台股供應鏈轉型的主流期待。