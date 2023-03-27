美食-KY受中國大陸封控防疫衝擊，2022年合併營收195.13億元，年減1.75％、為近8年低。歸屬母公司稅後淨利4.83億元、年減達55.81％，每股盈餘2.68元，均創公司成立以來次低。毛利率57.64％、營益率3.75％，分創近7年低點及歷史新低。

美食-KY 2023年2月自結合併營收16.29億元，雖月減8.59％、降至近8月低點，仍年增4.48％，連7月維持年成長、為近4年同期高點。累計前2月合併營收34.11億元、年增5.43％，亦為近4年同期高點。

美食-KY表示，美國85度門市日均來客量2月已恢復2020年初以來新高，使當月營收改寫同期新高，前2月營收在高基期下仍年增逾3成。中國大陸市場營運動能亦見明顯改善，2月營收年減幅收斂至低個位數百分比，為2021年上半年以來最佳。

展望後市，美食-KY看好積極發展的美國市場，營收可望受惠加速展店持續成長。而首季看見景氣復甦跡象的中國大陸，烘焙、飲料等民生必需消費動能有機會逐季改善，帶動門市營收回升，配合重啟展店計畫挹注，整體烘焙旺季的營運表現可期。

投顧法人指出，美食-KY上季美國營收年增14～16％，動能明顯加速且延續至今年，與2019年同期相比，單店日均營收成長增至20％，且去年新展2門市日均營收高於全國平均。公司今年規畫新展6～8家、明後2年展店將高於今年，看好將強化營益率進一步復甦動能。

而中國大陸同店營收已在3月恢復正成長，遠優於上季年減8～9％，美食-KY目標今年門市總數較去年570家成長5％，營運可望進一步提升。投顧法人預估美食-KY中國大陸同店營收將年增1～3％，閉店數將較去年37家減少，新展店數達25～30家、略高於預期。

整體而言，美食-KY看好下半年獲利表現持續改善，投顧法人認為今年營益率將扭轉連2年下滑態勢，明年將進一步優於疫前水準，帶動今明2年EPS分別成長112％、38％，獲利具調升空間，重申「增加持股」評等和目標價180元。

不過，美食-KY 24日晚間公告，董事長吳政學配偶申報以鉅額逐筆交易方式，於3月27日至4月26日間將持有的3463張美食-KY股份全數轉讓。由於持股已4年9個月未見變動，且過去申報轉讓或處分張數未超過1500張，為何此時申報出清所有持股引發各界揣測。