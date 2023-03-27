為加速搶攻疫後餐飲復甦商機，路易莎集團結盟泰國前總理差猜．春哈旺家族集團創立的泰國料理品牌「初泰PIKUL」拓點擴版圖，第二間門市插旗南港中國信託金融園區C棟1樓，裝潢風格在泰式主題下添增時尚工業風。慶開幕29日起，與位於台北信義區的象山創始店，創新推出精緻平價「一個人的泰菜」系列商業午餐，免費暢意享受獨特泰式開胃小菜爽脆酸甜美味的自助吧，融入皇家料理手法與精髓，由繁瑣工序及鮮美風味收斂精華而成，CP值爆表，搶攻「個人經濟」的商機。

「一個人的泰菜」系列220元起，中午11點至下午2點時段供餐，共有3大類：1、泰國家鄉味系列：融合泰式經典鳳梨炒飯、泰式炒河粉、打拋豬、椒麻雞和泰式烤雞腿，其中，豬肉則選用台灣上等究好豬，雞肉則選用桂丁雞，魚則選用安永鮮魚。2、泰式咖哩系列：有綠咖哩酥炸去骨雞球、紅咖哩酥炸軟殼蟹及綠咖哩氣蒸松阪豬、紅咖哩清蒸鱸魚，其中紅咖哩酥炸軟殼蟹，整支的酥炸軟殼蟹，頗博人眼球。3、泰鍋系列：有泰式船麵、冬蔭豬肉麵及泰北鴨血豬排麵，其中船麵源於昔日泰國水上生活，濃郁的泰式風味麵條，通常與炸豬皮或脆皮餛飩皮和羅勒一起食用，「初泰PIKUL」泰式船麵及泰北鴨血豬排麵都會再附上一盤現炸豬皮，香脆不膩口、搭配湯麵或單吃，格外享受。

一個人獨享是小幸運，一群人分享是大幸福，「初泰PIKUL」除了原有的皇家特色料理之外並更新菜單，亦有單點現炒泰式料理，招牌餐點如：泰國皇室料理「酥炸王子炸魚」、風味創意「柚子蝦拌沙拉」、正宗泰國東北風味的「戰斧豬排」、CNN評選全球最美味食物「瑪莎曼咖哩雞」及經典街邊小吃「市場豬肉串」與「泰式烤豬沙嗲串」及台灣人最愛的蝦餅，初泰PIKUL堅持用大量新鮮蝦肉，創意研發結合竹炭粉的「黑金蝦餅」及必點推薦湯品「冬蔭功海鮮湯」等等，其他泰式香茅炒沙朗牛、蝦醬韭菜炒豬肝、泰式豬肉炒茄子等，都是符合台灣人口味的創意料理。

「初泰PIKUL」必點飲料有果肉的鮮椰汁，解酸解辣更解熱，「初泰PIKUL」最暢銷的泰式奶茶，還有泰國皇室御用經典啤酒品牌勝獅SINGHA，具黃金氣泡綿密細緻，口感滑順清爽，再加上迷人蜂蜜香氣。另一泰國第一名啤酒品牌Change啤酒，採用優質頂級麥芽及泰國香米釀造，以深於地下200米無污染天然水釀製而成，是一款清爽順口、富含果香與啤酒花香的優質啤酒，都是最適合搭配泰菜的飲料。

另外，創意飯後甜點還有椰奶黑米芋頭甜湯（1碗／99元）、斑蘭香蕉煎餅（1客／99元）及戚風蛋糕（1片／99元）和娘惹糕，尤其色彩鮮艷多種口味的娘惹糕，單一顆只要35元，搭配泰式奶茶非常適合當下午茶點心。

路易莎集團董事長黃銘賢表示，泰菜已經成為泰國的生活文化，除了正餐，也有許多點心搭配飲料，並非目前台灣流行的泰式料理，因此，初泰PIKUL計畫未來也會推出泰式便當、泰式下午茶等，無論何時都可以自己、親友聚會來坐坐，品味各種泰式料理的美好享受。選擇在台北信義區及南港園區插旗，具有指標性，同時匯集龐大的上班族，更有揮灑的空間。