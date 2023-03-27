綠營人士鼓吹「雙重承認」，外交部長吳釗燮昨對此說不排除任何狀況。國民黨主席朱立倫今天痛批民進黨外交戰略失策，竟然還會提出可以接受雙重承認，試問，能讓沒正式邦交的國家跟我們建交？還是在鼓勵13個有邦交國家去跟對岸建交？得失這麼清楚，怎麼會做這種新的宣示？國人將會看到更嚴重的外交損失。

朱立倫今天表示，中華民國正式邦交國只剩13國，蔡政府斷交9國，是從過去以來最慘痛的，再不改變整體戰略，只會累死外交人員，並喪失中華民國尊嚴。

朱立倫批評蔡政府外交戰略失策，國際戰略要調整，兩岸關係也要調整，外交部長竟然提出我們可以提出接受所謂雙重承認，創造模糊空間，「試問，能讓沒正式邦交的國家跟我們建交？還是鼓勵13個有邦交國家去跟對岸建交？得失這麼清楚，怎麼會做這種新的宣示？國人將會看到更嚴重的外交損失？」

對於前總統馬英九今天將啟程赴陸祭祖，朱立倫表示，馬去大陸祭祖，也是去做青年交流，國民黨都表示祝福，並希望他行程一切順利，相信他在對岸一定能堅持中華民國立場，符合國人對兩岸關係和平穩定的期待。

至於媒體報導國民黨內部研擬「九二共識就是中華民國」，對此，朱立倫強調，國民黨今天內部做了查證，「不管黨中央跟智庫，都沒有這樣討論，也沒這樣的會議跟論述。」