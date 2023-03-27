透過偵蒐犬及手持式X光機等方式協助進行搜索。（偵防分署宜蘭查緝隊提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭查緝隊於3月24日在基隆商港查獲市值約750萬元的未稅私菸235箱。（偵查分署宜蘭查緝隊提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

海巡署偵防分署宜蘭查緝隊日前接獲情資，會同基隆海巡隊、台北查緝隊等單位組成專案小組，於3月24日在基隆商港查獲市值約750萬元的未稅私菸235箱，及涉案林姓船長與4名外籍漁工，全案依依違反《菸酒管理法》移送基隆地方檢察署偵辦。

宜蘭查緝隊向基隆地方法院聲請搜索票獲准，會同海巡署第一巡防區、艦隊分署第一（基隆）海巡隊、台北查緝隊、基隆查緝隊、彰化查緝隊等單位組成專案小組，其接獲走私情資後，購過大數據分析循線查察，發現林姓船長等人利用某漁船改裝密艙出港載運香菸。

遂向基隆地方法院聲請搜索票並會同基隆市政府財政處菸酒管理科共同查緝，於基隆商港內錨地登檢某漁船後，透過偵蒐犬及手持式X光機等方式協助進行搜索，在該船艙內發現大量防水袋包裝，查獲未稅私菸235箱（11萬7500包），市值約750萬元。

宜蘭查緝隊呼籲，走私菸品影響國內市場經濟及國人健康，海巡署將持續結合治安單位戮力執行查緝走私工作，以維護國人身體健康及社會經濟穩定；民眾若發現不法，可利用「118」海巡服務專線，檢舉不法活動。

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