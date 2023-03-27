前美國白宮國安顧問、全球台灣研究中心（GTI）美台關係工作小組主席歐布萊恩訪台時，建議政府應教全民使用AK47步槍，能嚇阻中共解放軍，引發熱議。對此，民進黨立委趙天麟27日指出，歐布萊恩所談的只是比喻，外界不用拘泥於AK－47，因為此不符合台灣現狀，但背後的全民動員精神，跟台灣現在所做的努力是一致的。

趙天麟今天上午在立法院受訪指出，歐布萊恩想表達的是「全民防衛的重要性」，當台灣展現全民國防、全民防衛決心，即便在台灣各式各樣的防衛武器尚不能阻擋解放軍上岸的時刻，但全民決心抵抗到底的時候，中共就無法越雷池一步。

話鋒一轉，趙天麟認為，歐布萊並不了解台灣具體全民國防的情況，舉例每個人拿AK－47上陣，不符台灣現況，但台灣有很堅強的後備戰力和民防系統，也有很密集的派出所，此在全民動員系統中成為最後防衛力量，形成防衛社區的重要設施。

趙天麟說，所以台灣不只有第一線戰鬥部隊、第二線守備部隊，後備、民防及全民動員戰力都相當強，外界應把歐布萊恩所談的視為比喻，不用拘泥於全民一定是拿AK－47，這不符合台灣的現狀，但歐布萊恩所說的全民動員的精神，跟台灣現在所做的努力應該是一致的。