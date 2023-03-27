台灣羽球一姊戴資穎27日在IG回顧兩年前東京奧運痛失金牌的心情，她在限時動態寫道：「這是很多人認識我的那一天，那天你們的心情跟我一樣低落，你們陪著我一起哭泣，直到現在，想起那一刻還是會難過，但難過會使我成長。我很高興最終再給了自己一次拚搏的機會，或許我不會是最好的，但會是盡了自己最大的努力，加油。」

戴資穎2021年在東京奧運金牌戰對上中國大陸女將陳雨菲，大戰81分鐘之後惜敗，同時創下台灣女將在奧運羽球單打的最佳成績。

當時戴資穎寫道：「第三度踏上這個夢想中的舞台，終於闖進了決賽，但無法站在最高的頒獎台上，總是有那麼一點遺憾，但不完美總是存在著，才有動力去追求更好的結果。或許我不會再有一次參加奧運的機會，但這個目標我也算達成了，只是不這麼完美。我只想告訴自己：戴資穎，妳很棒！」

後來外界對於戴資穎是否續戰2024年巴黎奧運相當關注，前體委會主委戴遐齡曾經連署「支持戴資穎繼續努力打巴黎奧運」，又表示不會「情緒勒索」戴資穎參賽，一切都尊重她的個人意願。如果戴資穎有意參加巴黎奧運，今年5月1日起到明年的4月28日就是累積積分的關鍵時間，她必須密集出賽來尋求參賽資格。