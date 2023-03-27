大陸國際關係學院智慧財產權與科技安全研究中心主任郝敏撰文指出，美國對陸科技戰的「逆全球化」操作背離公平競爭原則，違反國際經貿規則，不僅大陸企業的正當權益，也嚴重影響美國企業的利益，阻礙國際科技交流和經貿合作，對全球產業鏈供應鏈穩定和世界經濟的恢復造成嚴重衝擊。

郝敏在《環球時報》27日刊出的專文表示，美國對陸發起的貿易戰已持續5年，其主軸從川普政府時期的貿易戰演進為拜登政府時期的科技戰。未來的兩國頡頏是圍繞21世紀科技發展制高點和技術標準話語權之爭，是雙方綜合國力、制度和文化的整體較量，具有長期性、艱巨性和複雜性。

郝敏說，科技競爭成為中美大國戰略博弈的焦點，美國也聚焦半導體重點領域，推行打壓大陸科技的政策法案。首先，2022年8月9日，拜登政府簽署了投資2800億美元的《晶片與科學法案》，意在解決美國自身製造業短板的同時，實現對陸「卡脖子」；其次，2022年10月7日，美商務部發布《出口管制條例》的最新修訂規則，持續加碼半導體出口管制新規；最後，美國新版《國家安全戰略》宣稱，「未來10年是美國與大陸競爭的決定性10年」，宣導最大限度地擴大對陸科技領先優勢。

郝敏強調，美逆全球化操作，或帶來全球晶片產業危機。首先，在晶片生產已明顯過剩、價格出現大幅下跌的情況下，美國仍將晶片產業作為重點領域進行大肆投資。華府這種逆全球化操作必將引發歐洲、日本、韓國等全球半導體優勢國家與地區的警覺，導致它們都希望通過稅收減免、研究合作、工人培訓補貼等支持手段，繼續維護本土晶片產業鏈實力。

郝敏認為，這將進一步造成各國爭奪與擠兌全球半導體產業的原材料、製造設備、資本和人力資源，加劇全球半導體區域生態系統的非理性競爭，使得全球半導體貿易結構陷入不穩定狀態。

郝敏補充說，2022年美國半導體企業普遍業績慘澹，營收和利潤大都呈現顯著下滑。去年的第四季財報顯示，英特爾營收同比下滑約32％，淨利潤較上年同期下滑114％。截至去年11月，AMD股價已跌去近6成，英偉達等多家公司股價跌幅都在50％上下。分析普遍認為，美國限制半導體相關物項對陸出口是把「迴旋鏢」，是導致美國企業業績不佳的重要原因之一。

郝敏最後表示，半導體產業是全球合作的產物，美方相關做法背離公平競爭原則，違反國際經貿規則，不僅大陸企業的正當權益，也嚴重影響美國企業的利益，阻礙國際科技交流和經貿合作，對全球產業鏈供應鏈穩定和世界經濟的恢復造成嚴重衝擊。