花蓮縣秀林國中「繩索隊」的10位學生，日前與專業教練與志工以繩索垂降方式，清出太魯閣東西橫貫公路牌樓下方崖壁上高達250公斤的垃圾，實踐社會責任。（秀林國中提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣秀林國中「繩索隊」的10位學生，日前與專業教練與志工以繩索垂降方式，清出太魯閣東西橫貫公路牌樓下方崖壁上高達250公斤的垃圾，實踐社會責任之外，也在過程中找到自信。（秀林國中提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣秀林國中「繩索隊」的10位學生，日前與專業教練與志工以繩索垂降方式，到太魯閣東西橫貫公路牌樓下方崖壁上清理廢棄物，看到滿山的垃圾，令人感到難過。（秀林國中提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣秀林國中今年將與學生共赴奇萊山區尋根及淨山，但因經費不足，恐無法替每位學生購入齊全的登山裝備，並在登山社團PO文，獲得1500多人按讚，更引來許多熱心山友詢問所需裝備。（摘自臉書社團登山借問站）

花蓮縣秀林國中有9成以上學生為太魯閣族，校方近年以「山林教育」發展本位課程，培育一支「繩索隊」，10位學生日前與專業教練與志工以繩索垂降方式，清出太魯閣東西橫貫公路牌樓下方崖壁上高達250公斤的垃圾，實踐社會責任。此外，校方今年將與學生共赴奇萊山區尋根及淨山，在山徑中體驗祖先的傳統智慧。

秀林國中校長施淑娟表示，校內有個類似社團性質的班級「慈暉班」，每天下午讓學生依興趣學習一技之長，繩索班由具攀岩及繩索背景的老師駱昌宏帶領，傳授學生繩索技能之餘，也在訓練其耐力與毅力。

駱昌宏提及學校開辦繩索課的原由，學校10年前便有開設繩索操作課程，透過體驗讓學習較弱勢的學生在操作中增加成就感，進而增添到學校的動力，後因經費問題由他接手，由於他本身為太魯閣國家公園志工，發現鄉下時常有亂丟垃圾的問題，決定透過課程，讓學生回饋社區。

繩索訓練一開始多在校內進行，經駱昌宏評估學生能赴野外後，2年前帶領他們走出校園到鄰近社區清理邊坡上的廢棄物，上學期成功挑戰清除象鼻石隧道下方的垃圾後，今年便安排到太魯閣東西橫貫公路牌樓下方崖壁，與專業繩索教練、鄉公所清潔隊及太魯閣國家公園志工等，以垂降方式，清出玻璃酒瓶、塑膠袋、衣物鞋子、食物器皿、金屬罐等重達250公斤的垃圾。

駱昌宏笑說，帶著學生幫助社區清除垃圾得到的反饋很大，他們一開始在學校練習繩索時，認為自己彷彿蜘蛛人般攀爬建物外牆，且受大家關注，相當有成就感，直到結合繩索技能回饋鄉里後，大幅提升對自己的肯定，甚至認為「學到的東西不只是耍帥用！」

另外，校方今年結合山林教育開辦登山課程，4月底將帶著學生到太魯閣山區野營及健行錐麓古道，預計5月與學生共赴奇萊山區尋根及淨山，讓他們認識祖先過去從南投翻山越嶺到花蓮安身立命的路線，並在野地生存等親近山林的課程中，得到自信、成就及人際相處的成功經驗。

不過礙於經費問題，校方恐無法替每位學生購入齊全的登山裝備，因此駱昌宏昨晚便在臉書登山社團招募，未料文章一PO出的12小時內，竟獲得1500多人按讚，更引來許多熱心山友詢問所需裝備。

他坦言，去年帶學生去大禮大同部落尋根時，雖有募到許多背包裝備，但因重量較重，加上學生身高不同且百岳氣候多端，除需大升數的登山背包，也需要保暖衣物及登山杖等裝備，希望民眾能將堪用的裝備捐出，幫助學生在山徑中深度體驗與學習。