俄羅斯國防部稱，烏克蘭無人機嘗試向莫斯科南方220公里的一座城鎮發動攻擊，遭到俄羅斯防空系統擊落，造成3人受傷。而烏克蘭軍方則指控，俄軍加強了對烏東地區的砲擊。

根據俄媒「塔斯社」報導，當地時間26日下午3點20分左右（台灣時間26日晚上8點20分），俄羅斯防空系統的電子戰設備（Pole-21）成功對烏克蘭無人機進行干擾，令其導航功能失效，最後墜毀在圖拉州（Tula）基列耶夫斯克（Kireyevsk）。俄方指出，這架蘇聯無人偵察機圖波列夫-141（Tu-141）攜帶了炸彈，墜毀後在市中心留下一個大洞，導致3人受傷，5間房屋受損。

Russian authorities have said that a drone has caused an explosion in the Russian town of Kireyevsk, but gave no word on the it's origin.



The explosion injured three people https://t.co/X3flQUBL0r pic.twitter.com/OLCVunhzcz — Sky News (@SkyNews) March 26, 2023

疑似烏克蘭的無人機對俄羅斯發動攻擊，墜毀在基列耶夫斯克（Kireyevsk）市中心，留下一個大洞。（圖／美聯社）

過去俄羅斯曾數次指控，烏克蘭使用無人機越境攻擊民用設施，但都遭到否認。去年12月26日，一架疑似烏克蘭的無人機飛越俄國領空並遭擊落，造成3名俄羅斯空軍人員死亡。

俄羅斯總統普丁上周六（25日）宣布將在白俄羅斯部署戰術核子武器，引發各界譴責。俄軍周末時持續朝烏東頓內茨克地區多座城市進行砲擊，巴赫姆特仍是雙方最激烈的交戰區。另一處較南方的城鎮阿夫迪夫卡（Avdiivka）也成為俄軍最新空襲目標，造成至少1人受傷。當地指揮官形容，在俄軍猛攻之下，如今的阿夫迪夫卡就像「末日電影」場景一般，擔憂隨時可能淪為「巴赫姆特第二」。