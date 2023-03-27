台北市立動物園前園長劉世芬1月屆齡退休，教育局經過評選後決議由39歲的主秘諶亦聰接任，並於今日舉行園長宣誓暨就職交接典禮。諶亦聰表示，期許台北市立動物園成為台北市民的榮耀、台灣的地標以至於台北的象徵，透過台北市立動物園讓全世界看到台北。

諶亦聰說道，台北市立動物園佔地約170公頃，共有2000多隻動物、300多種物種，是為非常豐沛的生態環境，且鄰近貓空商圈和政大，每年迎來300多萬遊客。未來將和園內300多位同仁打拚、學習，致力於串接社會各界資源，並與商圈代表等共存共榮。

諶亦聰期許，台北市立動物園成為孩童的學習基地、各級學校的後盾，聯合國永續發展目標最棒的體現場域，全台灣、全亞洲動物保護研究的重鎮，台北市民的榮耀、台灣的地標以至於台北的象徵，透過台北市立動物園讓全世界看到台北。

教育局長湯志民提及，園區不但遼闊，有6個室內館、8個戶外園區，不僅有動物明星，也透過動物與他國動物園進行交流，台北市立動物園在亞洲頗負盛名，因此期許台北市立動物園成為世界最好的動物園。