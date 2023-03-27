全台最大天空之夢摩天輪推出超萌的LINE FRIENDS主題車廂，連假限定每座車廂只要999元 。(麗寶樂園提供)

麗寶樂園渡假區推出「麗寶童樂會」活動，12歲以下99元。(麗寶樂園提供)

兒童連假麗寶童樂會12歲以下，只要99元。(麗寶樂園提供)

迎接為期五天的兒童清明節連假到來，麗寶樂園渡假區推出「麗寶童樂會」活動，祭出多項兒童節大禮，4／1到4／5日探索世界12歲以下只要99元，讓小朋友能夠盡情暢玩。麗寶樂園說，OUTLET MALL連假期間，舉辦玩具服飾特賣活動，《adidas kids》全館3.5折起、《野獸國》限量漫威玩具公仔5折起、《FUNBOX》瑪莉歐系列商品5折起等，眾多折扣優惠！

麗寶樂園說，為讓大小朋友都能歡度難忘的兒童節假期，探索世界白天有繽紛活力的花車遊行、「雷雷奇幻歷險記」身歷其境的冒險旅程及寓教於樂「全新兒童秀」適合闔家觀賞；4／1到4／4日更加碼延長營業時間至晚上8時，下午4時以後入園，雙人月光票5折，只要499元！豐富的玩樂行程，不只好玩更好拍。

全台最大的天空之夢摩天輪也推出超萌的LINE FRIENDS主題車廂，讓遊客可以在海拔384公尺高空上，感受熊大、兔兔萌Ｑ的魅力，連假限定每座車廂只要999元（最多可搭乘5人），最低每人不到200元。

麗寶樂園指出，渡假區內的麗寶OUTLET MALL，匯集數百個國際品牌，想要挑選應景的兒童節禮物，絕對不能錯過玩具專賣店、童裝、童鞋……多種優惠，麗寶OUTLET MALL 歡慶兒童節，舉辦玩具服飾特賣活動；還有小朋友們的最愛《鼎美玩具》推出鋼彈75折，樂高7折，讓小朋友能盡情的挑選自己想要的兒童節禮物。

麗寶樂園強調，兒童節連假去哪玩才能讓全家大小都滿意？ 擁有探索世界遊樂園、麗寶福容大飯店、麗寶OUTLET MALL、麗寶國際賽車場、天空之夢摩天輪等多元娛樂體驗的「麗寶樂園渡假區」能滿足全家渡假需求；即日起至6／30日 加入麗寶樂園渡假區LINE會員，即可獲得「會員獨享禮」好禮三選一。