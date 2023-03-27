根據統計財報，統振2022年合併營收為新台幣24.69億元，營業毛利6.09億元、營業利益1.53億元，加上匯兌利益0.57億元的注入，稅後純益2.38億元，EPS為2.73元，可見公司執行優化營運成果已展現，遞出2022年獲利創歷史新高優異成績單。

統振2022年在4月降低子公司達振的持股比例後，深化穩定現金流之兩大事業體，排除子公司達振業績下，金融科技與通訊、流通，其在2022年之營收比重分別為59％、31％，其中，金融科技在公司積極拓展外籍移工之金融匯款市場下效益逐步展開，挹注金融科技營收較2021年成長35％，是貢獻公司2022年營業毛利率、營業利益率、稅後淨利率分別達25％、6％、10％，達三率三升、皆創歷年新高水準的關鍵。

展望2023年第一季，統振對於營運持樂觀看法，以目前金融科技的Quick Pay外籍移工小額匯兌APP會員人數與筆數持續逐月墊高來看，將成為統振營運現金流穩健增加的重要關鍵，加上流通與通訊事業體之業績穩健貢獻，將有助提升統振今年第一季獲利表現更上一層樓。

統振考量公司整體財務體質健全與營運資金充沛，經董事會決議通過，擬配發每股現金股利新台幣2.1元，遞歷年新高，配發率亦高達77％，以3月24日收盤價40元計算，現金殖利率達5.25％，