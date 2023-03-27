食家饕客高度關注的主廚黃以倫（chef Alain Huang）最新動態曝光，他將擔任「A」餐廳並進駐台北東區指標建案「Diamond Towers 台北之星」。餐廳占地150坪、挑高4米5，規劃迎賓吧（Alcolholiday）24席，用餐客席區30席，以及1間8人座VIP包廂和4人座的主廚餐桌（chef’stable），預計2023年中正式開幕。

Chef Alain親自命名餐廳「A」，A是許多語種的起始字母，可以單獨使用，也能串接不同字母組成多元意義，字母擺放位置不同便能成就大異其趣的效果。以Restaurant A或者A restaurant為例，前者指的是A餐廳，後者可以被理解為一間餐廳，主廚說，「Restaurant A 可以單純是 arestaurant，但我規劃它是『More than a restaurant』、不只是一間餐廳。」從菜單設計、餐飲細節、空間配置、服務流程到跨界合作，「A」餐廳多元化滿足消費者期待，最重要的是，「這個餐飲品牌計畫，將是我投入餐飲傳承教育的起點。」chef Alain強調。

歷時兩年籌備新品牌，「A」餐廳店址幾經周折，最終由百貨龍頭新光三越親自出面邀請chef Alain進駐指標計畫「Diamond Towers 台北之星」，除了看準台北東區商圈實力，擁有得天獨厚的精華地位，全新商業與住宅地標，具備垂直商城的生活風格潛力，吻合「A」餐廳致力於打造符合高端消費者用餐隱私的目標。

Chef Alain解釋，「A」餐廳不只是一間餐廳，打從客人步出電梯、領檯經理確認訂位之後，消費者已經展開餐飲旅程，因此他親自參與餐廳室內設計、內外場軟硬體規劃、擬定餐飲服務細節，堅持在用餐區保留一桌4人位的主廚餐桌（chef’s table），擁有全餐廳最佳視野，另外，打造一間8人座VIP包廂，提供品飲餐會、商業聚餐和慶生歡聚等需求。

面對當前餐飲業缺工窘境，年輕世代抱怨工時長、薪水低，chef Alain打趣分享自己「待業兩年」的心得，他直言，「Fine Dining是一個魔鬼藏在細節裡的產業，人生中的點滴累積都需要時間打磨，年輕的時候有本錢蹲低，未來才有機會跳得高。」過去兩年，chef Alain花費大量時間思考籌備「A」餐廳的各式細節，工作空擋就安排出國進修，到訪紐約、西雅圖、東京、新加坡等大城市考察交流，也報名各種茶、酒、咖啡的專們課程。另一方面，chef Alain連續兩年接受台中弘光科大邀請，跟logy主廚田原諒悟、JL Studio主廚林恬耀，以及今年加入的世界冠軍唎酒師張鴻亮，四人合開大學四年級畢業班的米其林大師課，從校園教育著手，與學校老師並肩翻轉學生思維，帶著年輕世代提早接軌餐廳實務工作。