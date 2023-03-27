收購矽谷銀行 傳第一公民銀行展開進階談判 11:032023/03/27 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 路透引述知情人士說法指出，美國第一公民銀行（First Citizens BancShares）針對收購矽谷銀行（Silicon Valley Bank）展開進階談判。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 第一公民銀行目前約有資產1,090億美元，總存款894億美元。 接管矽谷銀行資產的聯邦存款保險公司（FDIC）以及第一公民銀行都尚未對此消息作出回應。 FDIC原擬將矽谷銀行與私人銀行業務SVB Private合併出售，但卻無法成功售出，因此上周將兩者分拆標售。據聞矽谷國家銀行與第一公民銀行在上周五截止前提出競標。 #進階 #銀行 #矽谷 #公民 #收購 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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