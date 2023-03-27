第一公民銀行目前約有資產1,090億美元，總存款894億美元。

接管矽谷銀行資產的聯邦存款保險公司（FDIC）以及第一公民銀行都尚未對此消息作出回應。

FDIC原擬將矽谷銀行與私人銀行業務SVB Private合併出售，但卻無法成功售出，因此上周將兩者分拆標售。據聞矽谷國家銀行與第一公民銀行在上周五截止前提出競標。

#進階 #銀行 #矽谷 #公民 #收購