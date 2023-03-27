《華爾街日報》報導，大陸國家統計局週一表示，1至2月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額人民幣8872.1億元，按可比口徑，年減22.9％，受到量價等多重因素影響。

按月度看，這是該累計指標連續第7個月下降，且降幅逐步擴大。2022年1至7月，該指標年減1.1％，為2020年10月以來的首度下降。按年度看，因疫情超預期、疊加上年基數較高，2022年規模以上工業企業利潤年減4.0％。2021年度為年增34.3％，但當年12月，增速大幅放緩至4.2％。

受疫情突然爆發影響，2020年1至2月該指標大降38.3％，但當年5月單月增速轉正，10月時累計增速轉正。2020年度年增4.1％，扭轉了上年下降3.3％的趨勢。

1至2月，在41個工業大類行業中，10個行業利潤總額較去年增長，1個行業減虧，28個行業下降，2個行業由盈轉虧。

國家統計局解讀稱，從收入看，市場需求尚未完全恢復，企業營業收入年減1.3％，降幅較上年12月擴大1個百分點；從成本看，營收降幅大於成本降幅，導致企業毛利下降，下拉工業利潤18.6個百分點；從價格看，PPI受同期基數較高影響，1至2月年減1.1％，對盈利形成較大壓力。受上述因素影響，原材料和裝備製造業利潤降幅較大，分別下拉工業利潤15.7、6.5個百分點。

不過，隨工業生產持續恢復，發電量持續增長，電力行業利潤繼續快速增長，採礦業保持較高盈利水準。1至2月前者年增53.1％，後者儘管受高基數影響，利潤年減0.1％，從兩年平均仍大幅增長52.2％。

同時，消費品製造業利潤降幅收窄。1至2月消費需求持續回溫，消費品製造業效益呈現積極變化，企業利潤年減8.0％，降幅較上年12月收窄13.4個百分點。此外，新動能行業利潤較快增長。1至2月，電氣機械行業受動力電池、太陽能設備等產品帶動，利潤年增41.5％；鐵路船舶航空航天運輸設備行業利潤增長64.8％。

大陸國家統計局認為，隨著生產生活秩序恢復正常，市場需求逐步恢復，產銷銜接水準提高，基數效應影響減弱，工業企業利潤將逐步回升。