國道10號西向2.9公里處27日上午10時18分發生垃圾車跟3小客車追撞事故，暫時管制封閉西向仁武至鼎金系統主線路段。（翻攝自警廣即時報APP／林瑞益高雄傳真）

國道10號西向2.9公里處27日上午10時18分發生垃圾車跟3小客車追撞事故，暫時管制封閉西向仁武至鼎金系統主線路段。至於肇事原因仍待國道警方調查。

高公局南分局、國道公路警察獲報後已到場做事故車輛及散落物處理。