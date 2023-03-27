國道10號垃圾車連環車禍 封閉仁武至鼎金路段 11:252023/03/27 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道示意圖。（資料照片/羅永銘攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道10號西向2.9公里處27日上午10時18分發生垃圾車跟3小客車追撞事故，暫時管制封閉西向仁武至鼎金系統主線路段。（翻攝自警廣即時報APP／林瑞益高雄傳真） 國道10號西向2.9公里處27日上午10時18分發生垃圾車跟3小客車追撞事故，暫時管制封閉西向仁武至鼎金系統主線路段。至於肇事原因仍待國道警方調查。 高公局南分局、國道公路警察獲報後已到場做事故車輛及散落物處理。 國道3號邊坡起火「濃煙遮蔽視線」 警方呼籲避免變換車道 聯結車轉彎翻覆鋼圈掉滿地 國1往台84線西向匝道緊急封閉 中山高南下西螺段大貨車自燃 服務區封閉出口車流塞爆 #國10 #垃圾車 #小客車 #仁武 #鼎金 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台61線甲醇化學槽車翻覆爆炸 車道起火駕駛送醫 全線封閉 10:242023/03/23 社會 國道7號核定 可望紓解林園-仁武車潮 04:102023/03/25 生活新聞 BLACKPINK開唱高雄世運大道封閉 自由車環台賽11區交管資訊看這邊 15:472023/03/13 生活 彰化體育館田徑場下周封閉 PU跑道將翻新最快8月開放 11:382023/03/16 寶島 桃園公園遊具檢驗不合格 46處封閉 04:102023/03/11 地方新聞 杜絕海線飆風再起！ 大甲警封閉式路檢防制飆車噪音 10:302023/03/23 社會 陳光復化身打詐「澎湖隊長」 垃圾車廣播宣導防詐 18:002023/03/10 社會 三貂嶺生態友善隧道 28日起開放平日免預約 12:512023/03/25 生活 國道7號要來了！ 耗資1357.9億「林園－仁武」 通車時間曝 12:012023/03/24 生活 高市治安座談會登場 業者違規態樣以「菸害防制法」居多 21:192023/03/07 社會 恆智重機電動搬運設備 台灣一流 04:102023/03/06 產業特刊 台74線潭子上、下匝道 30日將封閉8小時 15:492023/03/20 生活 大園人注意！垃圾車調整「7路線時間」這天起實施 16:332023/03/14 生活 清潔隊員執勤吞違停罰單？ 議員促改進避免血汗基層 15:552023/03/26 生活 國1 楠梓路段北向大小車追撞 入口閘道封閉 15:002023/03/22 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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