近期出現多起詐騙集團利用臉書等社群平台進行假投資真詐欺，國民黨立委王鴻薇今於立院司法法制委員會質詢此事，內政部長林右昌對此表示，這種投資廣告應該實名制，而平台業者也應負起社會責任，不能錢它們在賺，卻造成台灣社會不安寧。

王鴻薇質詢，假投資真詐騙猖獗，月損金額高達1億7500萬元，還出現很多名人，遭到詐騙集團冒名、盜頭像，被詐騙集團當作詐騙民眾的工具，被盜用者跟被詐騙者都成受害者。

林右昌認為，要解決投資型的詐騙，最重要的必須做前端管理，因為到了末端，民眾點進去受騙，警政單位在後面追「永遠追不完」，因此他個人認為，這種投資廣告應該要實名制，社群媒體平台也應該負起責任，登載投資型廣告必須要由本人去申請。

林右昌表示，臉書、Google、Line等公司也應負起企業責任，在前端把關，他上任內政部長後也非常重視這個課題，而行政院長陳建仁主持資安會報已作相關裁示，金管會也已邀集Meta、Google來談，會繼續追蹤。

王鴻薇說，實務上是警方在查這些案件時，碰到外國公司就沒轍，因為這些公司不提供相關資料，甚至檢察官來要資料，也不一定提供。對此，林右昌表示，這些跨國企業、社群媒體平台在台灣賺錢，就應該負起社會責任，不能錢它在賺，然後造成台灣社會的不安寧，這是政府很重要的態度，「我也不排除親自拜會業者」。