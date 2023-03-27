大S徐熙媛與汪小菲離婚並在台北地方法院成立調解，但大S主張汪沒有依調解筆錄給付她750萬元，向北院聲請對汪強制執行、扣押汪的財產，汪不服提告，北院法官認為，汪小菲確實仍有750萬未給付，大S聲請扣押他財產有理由，判決駁回汪的訴訟。可上訴。

汪小菲提起訴訟主張，他從2021年12月1日起至2022年11月4日期間，先後匯款到調解筆錄所指定的徐女帳戶，加上她依據調解後同意變更以「實報實銷」之不定額方式給付，另給付她不定額給付款項，已經超過當時調解筆錄所應給付錢，他並未積欠她費用，她不得聲請強制執行。

台北地院認為依調解筆錄約定，汪應按每3個月之第1個月1日前、以匯款給徐女，這是定期定額給付之性質，而他依調解筆錄所應負擔的各項費用，都是分別獨立之給付債務，調解筆錄中也無相互流用或抵充之約定，因此汪須依各自獨立債務之清償數額，自應分別列計。

法官審酌汪及徐所提出的造通訊軟體對話紀錄，認定汪與徐女並沒有變更費用得予相互流用或取代，據此計算後，汪約定的定額給付確未清償完畢，徐女根據強制執行事件聲請執行尚未清償之數額，即屬有理，汪請求撤銷並無理由，應予判決駁回。