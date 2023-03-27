兩性專家欣西亞時常透過社群平台暢談男女私密話題，吸引大批網友關注，更被譽為「性愛教官」。而她昨（26）日準備飛往泰國旅遊，卻突然在臉書發文怒批，因為晚到3分鐘被計程車司機放鴿子，未料引來網友狂罵「活該」，隨後她也道歉回應：「我真的錯了。」

欣西亞昨（26）日原定12點30分搭計程車前往機場，結果她12點33分才出現在約定地點，等了一會，卻都不見車子蹤影，於是打給客服才得知司機已經離開了，讓她憤而在臉書發文，甚至用餐廳做舉例，「司機大哥你一通電話也沒有打，然後12點30分準時離開是當作自己在開餐廳接受訂位但無法等候膩。」

怎料，貼文一出，卻引來網友撻伐，「預約12點30分要在12點25分去等車，不然司機被檢舉，一整天白做了」、「自己遲到還怪司機，還用餐廳比喻，這邏輯思維令人無法恭維」、「為什麼客人不會準時或提早等司機到達，要讓司機等妳？妳去坐飛機，為什麼就可以提早抵達機場？」

對此，欣西亞也在晚間道歉回應，表示自己有順利抵達泰國，看到大家的留言後覺得自己上了一課，「當下感覺氣惱，只覺得是被司機大哥放鴿子，但卻沒有在第一時間思考做錯的其實是『遲到的』自己」，感謝網友指教，並藉此經驗提醒大家，「希望這次發生的事情讓大家作為借鏡，別犯欣西亞的錯，明明自己沒守時間還怪罪別人，我真的錯了，認真檢討反省改正。」