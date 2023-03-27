民進黨高市議員鄭光峰、黨團總召江瑞鴻今（27）日邀集30家小型早餐店業者，舉辦「揪蛋蟲！揭弊蛋商哄價」記者會。（柯宗緯攝）

不滿蛋商哄抬價格，高雄80家早餐店醞釀抵制賣蛋。

蛋價嚴重失衡，早餐店深受其害。高雄早餐店業者不滿說，上周五蛋商臨時告知今天每箱雞蛋要漲到80元，早餐店業者只能任人宰割嗎？更有業者淚訴「還有孩子要養」。高雄已有80家早餐店醞釀近期全面抵制不賣蛋類產品，甚至將發起北中南串聯，直到蛋價市場透明、合理。

民進黨高市議員鄭光峰、黨團總召江瑞鴻今（27）日邀集30家小型早餐店業者，舉辦「揪蛋蟲！揭弊蛋商哄價」記者會。鄭光峰指出，惡意哄抬不合理，應該要有透明機制，政府要嚴厲查緝誰在哄抬，否則早餐店業者恐怕快活不下去，不排除北中南串連都不賣蛋產品。

在高雄小港開設20多年早餐店的蔡姓老闆透露，原本蛋商都在周一公告要漲價，但25日上周五突然通知27日周一要漲價，片面破壞市場機制，一箱再漲80元，已經來到1200元，他1顆蛋賣12元，但總不可能一再漲價轉嫁給消費者，如此只是惡性循環。

蔡姓老闆認為，蛋價失衡最大問題就是預期心理因素，其實國人沒有吃那麼多蛋，但蛋商及蛋農聯合哄抬價格，就連中北部蛋商也下來搶蛋，破壞蛋價市場行情，如此政府進口再多蛋也沒用。

蔡姓老闆說，目前已經有80家高雄早餐店業者，醞釀發起抵制蛋商、蛋農，也打算發起北中南業者串連抵制，目前正討論期程，時間約1周、10天不等，直到蛋價恢復合理的透明機制。

另家早餐店老闆小李更是聲淚俱下說，疫情前借貸一筆錢開早餐店，好不容易苦撐3年，沒想到又遇到蛋價暴漲，蛋商甚至威脅不買就直接開走，「我有兩個小孩要養欸」，現在只能跑到市場跟婆婆媽媽搶蛋。