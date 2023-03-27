遠嫁日本吳姓女子多日聯繫不上母親，25日請朋友到南投縣埔里鎮家中查看，因沒人應門，請鎖匠開門，噁心屍臭味撲鼻而來，赫見85歲吳母陳屍2樓臥室、患有身心障礙的弟弟陳屍3樓臥室，遺體均腫脹發黑腐爛，警方獲報到場未發現外力介入跡象，初步排除他殺，詳細死因待相驗釐清。

警方指出，初步了解，屋主吳母與兒子同住在埔里鎮，平日生活單純，因遠嫁到日本的女兒多日聯繫不上母親，察覺情況有異，25日委託在台友人前往家中查看，沒想到兩人在屋內已氣絕多日，遺體發黑腫脹腐爛。

報案人說，因為屋主吳媽媽沒應門，經過有人同意，他找來鎖匠幫忙開門，隨即聞到一股濃烈屍臭，開門赫見吳媽媽陳屍在2樓臥室，嚇得急忙報警。

警方到場後，發現現場沒有外力破壞痕跡，到處都是藥罐，先在2樓臥室發現遺體腫脹吳母，又於3樓發現吳男也陳屍房內，母子遺體皆已腐爛。初步勘查，住家大門、窗戶等未被破壞，室內也無外力入侵跡象，排除他殺可能，詳細死因、死亡時間，待檢警相驗釐清。

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