瑞銀（UBS）以30億瑞郎收購陷入危機的瑞信銀行（Credit Suisse），瑞士政府提供大量資金援助，卻為瑞士民眾帶來沉重的代價，平均每人得分擔約1.25萬瑞郎（折合新台幣約41.8萬）。瑞士最大民調公司GfsBern日前公布調查顯示，大多數瑞士人希望分拆該銀行，該民調結果恐增添重審或推翻交易的可能性。

根據金融時報報導，民調調查顯示，瑞銀收購瑞信後，因資產負債表龐大，有47%受訪者強烈認為「應該分拆」，另有32%也對分拆做法表示認同；另高達83%受訪者則強烈贊同瑞信的管理階層應「承擔責任」。

報導指出，瑞士最大政黨、右派民粹政黨「瑞士人民黨」（SVP）在瑞士國會占有4分之1席次，該黨已跟政府放話，如果沒有承諾分拆該銀行，並收回瑞信員工的紅利，他們將否決瑞士央行擴大提供瑞銀與瑞信的流動性支持。此外，瑞士第2大黨、左翼的社會民主黨則表明，將要求新的銀行法立法。

瑞士財長Karin Keller-Sutter所屬瑞士自由民主黨（FDP）示警，瑞銀合併瑞信後，總資產負債表高達1.5兆瑞郎（約50兆台幣）的瑞銀，對瑞士來說實在太過龐大。

《華爾街日報》進一步爆料背後秘辛，瑞信第一大股東沙烏地國家銀行曾找來其他中東股東，提出想注資50億美元（約台幣1530億元）的做法，但卻被瑞士官員斷然拒絕。知情人士透露，瑞信爆發財務危機後，瑞士官員一開始就只考慮用瑞士的方案來拯救，就連瑞信的中東股東也吃癟，淪為最大受害者。