一名80多歲老翁喜歡吃柿子，因牙口不好，常常沒咬幾口就吞下肚，幾個月後出現胃不舒服症狀，醫師檢查發現老翁胃裡有個5公分大結石，要他回家開始「喝可樂」，2周後回診，結石變軟，以內視鏡方式取出。

安南醫院副院長許秉毅在《健康2.0》指出，除了常聽到的膽結石、腎結石外，胃、腸也會結石。產生胃腸結石主要是因為吃高纖食物，又沒把它咬斷，在胃、腸裡面慢慢糾結在一起，越積越多，就形成結石。

許秉毅說，有時候為了治療結石，會請病患連續喝2周可樂，因為柿子含有單寧酸，容易和蛋白質形成黏稠的東西，把纖維黏在一起，碳酸可以分解。病患喝可樂後，本來黑的結石就變白、變軟，再手術處理。

還有另一個案例是腸結石，許秉毅表示，一名80歲嬤已經沒有牙齒，但她也很喜歡吃柿子，含一含就吞下肚。有天肚子開始脹痛，就醫檢查發現小腸有結石塞住，造成腸阻塞。

許秉毅治療時，沿著小腸，把結石擠到大腸、升結腸、橫結腸，最後從肛門擠出來，拉出一長條「柿子絲」。他提醒民眾，吃柿子一定要細嚼慢嚥，咬碎後再吞下肚。