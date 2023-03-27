大陸娛樂圈盛事《2022微博之夜》在25日盛大舉行，官方力邀兩岸三地多位知名明星前來共襄盛舉，女星們紛紛穿上高訂禮服大秀好身材，其中大咖女星楊冪以一襲大紅禮服現身，贏得粉絲盛讚，豈料有眼尖的粉絲發現一個多前，美國性感女星梅根福克斯（Megan Fox）已經穿過該禮服，一度成為熱議焦點。

楊冪在微博之夜選穿Alexis Mabille 2023春夏高訂系列的大紅色馬甲禮服，搭配璀璨珠寶加上一頭微捲長髮披垂，被眾多網友盛讚宛如盛開的玫瑰，當場秒殺不少攝影師的底片。豈料，有眼尖網友發現這件華美禮服已經在今年2月葛萊美獎曝光，當時選穿的女星是初代《變形金剛》女主角、曾榮登美國百大性感女星的梅根福克斯，立即掀起討論。

Megan Fox in Alexis Mabille couture pic.twitter.com/mqIhTPTnQq — Up Next (@upnextdesigner) February 5, 2023

網友比對兩位女星穿上禮服的視覺效果，楊冪穠纖合度的身材讓人眼睛一亮，但對比上圍豐滿的梅根福克斯，立刻顯得單薄許多，大家也紛紛留言表示：「楊冪很美，但梅根身材贏了啊」、「梅根這身材更好看吧」、「一個氣質、一個火辣」

此外，楊冪在微博之夜與劉亦菲尷尬的互動也成為熱議焦點，只見在最後大合照的時候，劉亦菲先在台上站定，楊冪隨後上台，但她怎樣都不過去站在劉亦菲身邊，一直做手勢要劉詩詩以及走在後頭的Angelababy過去，最後是胡歌直接站在劉亦菲身邊，才讓場面不至於太尷尬。