美國與歐洲銀行接連暴雷，即使在政府當局的介入下，暫時避免危機向外擴張，然而有專家認為，在美國與歐洲持續升息的背景下，市場恐慌情緒仍存在，目前最大的問題是市場信心不足，主要央行應該要採取更多的行動，例如發表聯合聲明，避免一場潛在的危機與擠兌事件。

美國虛擬貨幣友善銀行Silvergate Bank與Signature Bank接連倒地，加上以新創圈為主要客群的矽谷銀行破產，美國在一周內就倒了三家銀行，且歐洲瑞士信貸幾乎在同一時間爆出財務危機擴大，最終在當局介入下由瑞銀完成收購，縱使暫時止血，但全球銀行業的前景未見光明。

尤其美國聯準會與歐洲央行仍在3月決定繼續升息，市場恐慌情緒有增無減，對此，義大利銀行集團UniCredit首席經濟顧問Erik Nielsen呼籲央行不應該把貨幣政策與金融穩定分開處理。

Erik Nielsen建議，包括聯準會和歐洲央行在內的主要央行，應該發表聯合聲明，至少在金融市場恢復穩定之前，不會考慮進一步升息，「這樣的聲明才能讓大家遠離更深層的危機。」

英國投資機構TwentyFour Asset Management聯合創辦人Felipe Villarroel表示，「目前美國與歐洲銀行業最大的問題是信心，消費者很緊張，因為他們看到銀行倒閉，懷疑這種風險會影響至其他銀行，甚至擔心是否該取出存款或賣掉股票。」

投資管理機構Apollo Global Management首席經濟學家Torsten Slok分析目前銀行業的挑戰，「除了近期的風險之外，存款外流充滿不確定性，還有融資成本上升、資產價格動盪與監管問題，顯示未來幾季的貸款條件會因此緊縮，信貸業務的成長會下滑。」