前總統馬英九今天赴陸祭祖，行政院副院長鄭文燦表示，馬訪問中國大陸的時機，外界有許多不同評價，他認為這是馬的選擇，這些抉擇也勢必要接受各界的檢驗，但希望秉持著對等尊嚴的立場，能夠保有台灣該有的尊嚴。

鄭文燦今天上午出席「台灣永遠的朋友-安倍晉三」紀念影像展開幕典禮，媒體詢問外交政策是否已轉向支持「雙重承認」、美國白宮鼓勵所有國家擴大與台灣來往，以及日本駐台代表泉裕泰說日本會一直在台灣身邊等話題。

對此，鄭文燦表示，區域和平跟民主價值是台灣所追求最重要的方向，會跟國際上所有理念相同、價值相同的朋友們一起前進，而台海安全是區域裡面最重要的課題，也是未來印太地區能否安全、繁榮，非常重要的出發點，「所以，我想台灣會秉持著這樣的信念往前走」。

另外，馬英九今天訪陸，媒體也詢問鄭文燦會不會覺得在台宏斷交的這個時刻，這樣的作為不太恰當？需要終止他赴的陸行程嗎？

鄭文燦回應，馬英九訪陸的行程、時機，外界都有許多不同的評價，「我想這是馬英九前總統的選擇」，但他覺得最重要的是，大陸不斷對台灣外交圍堵、軍事威脅，也在這幾年進行許多認知作戰，這是國家生存一個非常重要的課題。

他相信馬英九擔任過8年總統，對中華民國台灣的處境，應該有深切體會，而其訪陸的抉擇也勢必要接受各界檢驗，「我們希望能夠秉持著對等尊嚴的立場，能夠保有台灣該有的尊嚴」。