香港星島網報導，港府專家顧問、香港大學內科學系傳染病科主任孔繁毅接受港台專訪時表示，香港新冠疫情已告一段落，但預料6、7月時感染數字或會出現輕微反彈。

孔繁毅指，由於到了今年年中，已是第5波疫情消退後約半年，部分患者體內抗體或已降至低水準，又相信大部分個案病徵輕微，未必容易識別。但他指不用太擔心，因現時流行病毒株為Omicron BA.2或BA.5亞系變種病毒株，香港不少人已感染過其中一種，目前混合免疫屏障非常高，夏季病毒活躍度相對不高，併發症個案增加的機會也較低。

孔繁毅還說，新冠病毒感染已與流感、副流感及合胞病毒等呼吸道感染一樣，但每年入冬前或要接種流感及新冠疫苗加強劑。如果已打3或4劑新冠疫苗，加上曾感染新冠病毒的非高危族群，現階段可不需接種加強劑，可能到年底才需接種。但高危族群例如長者、曾接受移植等人士，仍需適時接種加強劑。

孔繁毅留意到，自第5波新冠疫情起，部分高危族群患者，主要包括80歲以上長者、曾接受移植或患有淋巴腫瘤的病人等，體內病毒較難清除，或要服用兩種抗病毒藥長達10天，但炎症仍會持續一段時間，當中肺炎個案相對較多，多數需要處方類固酵控制炎症，療程或需3至4星期。

孔繁毅提到，這類病人痊癒率達7至8成，但也有少量死亡個案，主要是較大年紀的長者或癌症患者。這些個案都在醫院內發現，並沒有來自社區，估計佔整體感染人數5％，往後可能要較集中照顧這類病人。

香港東網報導，經歷第5波疫情高峰期，公立醫院不勝負荷的教訓後，為應對疫情再次爆發，孔繁毅認為應在港九及新界3個大區各有一個傳染病中心，每間中心可提供300至500張負壓病床，並配備較好的實驗室設施，另外也需要大幅增加內科的病床及醫護人手，提升醫護應對傳染病的培訓。