曾雅蘭（左）、兒子Kenken。（中天綜合台提供）

《同學來了》主持人阿Ken。（中天綜合台提供）

中天綜合台《同學來了》明（28日）晚9點播出「媽媽最愛騙小孩的『鬼話』有些事竟然是真的？！」Vicky表示對女兒靚靚的消費習慣很頭痛，直言女兒身上有錢就開始癢，還因為追星在網路上被詐騙9千塊，「我讓她們財務自由是希望她們知道怎麼理財，但她真的太愛花錢，完全沒有儲蓄的習慣，有時候連超商店員都看不下去，跟我說她包裹很多。」

靚靚解釋她都會轉賣明星周邊或絕版品來賺取零用錢，不料Vicky卻說她的商品根本賣不掉。阿Ken也頗認同Vicky的觀念：「有些人花錢沒節制，養成習慣後改也改不掉，這個真的要注意，而且14歲的小孩被騙9千塊，等於大人被騙9千萬！」

阿Ken聽過媽媽最大的謊言就是「幫你把錢存起來」，他說：「以前有個苦主跟我講過，他小學1年級開始存錢，到6年級的時候大概存了幾萬塊，後來媽媽跟會少一筆錢就先跟他借，結果拿去以後再也沒有任何消息，那個人就叫納豆。」而阿Ken認為納豆媽媽的行為，也影響了納豆的消費習慣：「他以前只要有錢就會趕快花掉，我說你為什麼都不存下來？結果他跟我說存了又怎樣，還不是被媽媽花掉，所以他寧願活在當下。」

曾雅蘭則坦承常用「找警察」來騙小孩：「我承認這是不好的示範，我本來是想讓他們覺得我說話算話，但他們長大之後會對警察感到害怕，像路上有警車經過就會躲起來。」Kenken則提到小時候愛吃海鮮，但爸爸侯昌明覺得海鮮太貴，便以吃海鮮會危害健康來嚇唬他，讓他再也不敢吵著要吃，但阿ken認為海鮮吃過量確實有健康疑慮，所以能理解侯昌明的作法：「像我朋友就是這樣，以為自己還年輕，酒就一直喝，喝到整個人爆掉。」即便阿ken沒供出好友身份，但在場來賓一聽就笑說：「你在說納豆對不對？」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每周一至周五晚間9點《同學來了》。

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