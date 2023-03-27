交通部近日公布2022年交通事故死亡達3085人，創十年新高，發生數與傷亡人數更為有史以來新高。民眾黨團今召開記者會，呼籲政府參考前台北市長柯文哲任內綠色人行道經驗，交通部也須儘速提出《交通安全基本法》草案，否則豪擲百億卻不修正政策方向，投入再多經費也是徒勞。

立委邱臣遠表示，去年道路交通事故死亡人數創十年新高，事故發生達37萬5632件，死傷數突破50萬1972人，雙雙創下有史以來最高，也就是去年平均每46人中就有1個人因車禍傷亡，其中每天平均有9個人死亡。而根據上周交通部公布的去年道交數據分析，有17個縣市淪為「交通地獄」情況，其中屏東、台東、嘉義縣及雲林縣，每十萬人口道交事故死亡25人以上，非常嚴重，是台北市的6.21倍與新北市的3.5倍以上。

邱臣遠說，數據結果突顯民進黨政府二度執政以來，毫不重視改善道路交通安全。另外他也指出，日本人口是台灣5.3倍，2022年交通死亡卻僅2610人，遠低於台灣3085人，反觀台灣交通事故死亡數卻不斷增加，政府應該認真參考日本政府政策，實施「交通零死亡願景」及制定「交通安全基本法」，不能再拖。

邱臣遠指出，騎樓與人行道被佔用、駕駛未禮讓行人多重因素，導致台灣被貼上「行人地獄」標籤，雖內政部與交通部提出50億元推動425校的通學環境改善方案，但事實上這只是杯水車薪。根據營建署報告，要徹底改善行人空間需要100年，但營建署卻要求425校步行環境改善工程得在一年內完工，否則將收回補助款，甚至要求地方政府只要先畫標線就好，這些做法並不合理，可見政府根本沒有真心面對改善行人地獄問題，不能因為是看守內閣，就急功近利，沒有把錢花在刀口上。

邱臣遠強調，過去柯文哲8年北市治理經驗，是政府最佳參考對象，柯市府從創造更好步行環境、引導遵守交通規則、提升步行舒適度、增強環保意識等理念出發，台北市民用路安全明顯提升。請民進黨政府不要再喊口號，更要摒棄門戶之見，善用地方政府既有的有效方案，才能保障國人行的安全。

台北市議員陳宥丞說，柯文哲2015年擔任台北市長期間，就著手推動「鄰里交通改善計畫」，綠色人行道深入鄰里巷弄之間，一開始就有30位里長表態加入，共同落實行人安全，台北市民提起綠色人行道，經常都是讚不絕口。而當時柯市長也指出，規畫停車空間可以減少違規停車、確保行人安全。

陳宥丞提出數據，指出2015年8月台北市推動交通改善計畫後，2016年台北市行人交通事故死亡數為54人，到了2022年死亡數降至33人，大幅降低近4成。反觀同樣人口密集的新北市，2016年行人交通事故死亡59人，2022年微幅降到50人，雖有起伏，但整體行人安全沒有明顯改善，「台北市綠色人行道成效斐然，應該向全國推廣，守護民眾安全」。

民眾黨團副主任兼發言人楊寶楨指出，內政部稱編列逾百億改善行人通行環境，迄今無障礙空間串聯約548公里、人行道改善335公里，去年更整理809處危險路口，讓交通事故發生率降低40％，然而事實卻是全國行人事故死傷數不降反升，「政府豪擲百億，行人依舊受到死亡威脅，若不盡快修正政策方向，投入再多經費也是徒勞」。

楊寶楨直言，交通議題涉及兩大主體，不外乎是「人車」與道路、燈號、標線等「硬體設施」，政府花大錢改善道路設施，不過罰單數量居高不下，反映民眾對交通安全意識及教育還有待提升。政府應規畫長期交通安全改善計畫，並非用零碎短期的硬體改善計畫濫竽充數，同時加強用路人道安意識與安全教育，讓民眾自發遵守交通規則、汽機車普遍願意禮讓行人。