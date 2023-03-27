安瑞總公司位於美國舊金山，資安產品涵蓋SLB、WAF、SSL、SSL VPN等領域，內建豐富的攻擊特徵資料庫，不只能防禦多種複雜的攻擊行為，還能改善企業現有的資安防護機制，提升防範未知威脅入侵的能力。

樺漢近年除持續推動跨國大型系統整合、設計製造生意模式，集團也積極推動ESaaS (軟硬整合及雲網結合)轉型策略，將整合全球商務據點與安瑞全面跨國合作，並且將安瑞資安防護產品技術導入至ESaaS訂閱制四大解決方案，其中能源監控管理系統、網路安全管理系統、裝置運行監控預測、供應鏈管理系統皆與安瑞共同獲得智慧樓宇、五星飯店娛樂系統、金融零售、電動車、智能家居、半導體、系統整合通路方案等跨國集團客戶。

研究機構Gartner調查指出，2023年的資訊安全與風險管理產品和服務支出預計將超過1883億美元，年增11.3％，雲安全預計將成為未來兩年增長最強勁的類別。安瑞推出SaaS資安服務，也將與樺漢ESaaS雲端部門強強聯手，預計上架安瑞訂閱制資安產品至多個公有雲平台市集，助攻企業產業升級，保護雲端應用服務的安全。再者，樺漢以全球在地化設計製造服務垂直整合優勢，更能成為安瑞硬體架構合作夥伴，雙方「軟硬互補」，全球當地服務策略，更能共同研發符合當地市場需求的解決方案。