2020年7月成立的千附精密為千附(8383)子公司，前身為千附旗下精密科技事業部門。千附為提高競爭力及經營績效，同年10月將精密科技事業分割移轉給千附精密經營，主要提供光電顯示器設備、半導體設備、國防、航太零組件等精密零組件整合製造服務。

受光電及半導體產業庫存修正影響，千附精密2022年第四季營運轉弱，營收3.41億元，季減23.86％、年減12.19％，為近7季低點。毛利率26.96％、營益率14.19％，稅後淨利0.33億元，季減72.58％、年減46.02％，每股盈餘0.55元，均為近2年低點。

不過，累計千附精密2022年營收17.83億元、年增4.38％，毛利率、營益率升至31.97％、18.71％，配合匯兌收益帶動業外收益跳增85.4倍，稅後淨利3.55億元、年增達38.59％，每股盈餘6.11元，全數改寫新高。董事會決議擬配息5.4元，盈餘配發率約88.38％。

觀察千附精密去年各應用營收，光電及半導體設備零組件12.55億元、年增12.07％，其他0.39億元、年增39.68％，僅航太零組件4.88億元、年減12.8％。以主要地區營收觀察，新加坡8.08億元、年減1.56％，台灣6.17億元、年增38.96％，美國3.57億元、年減19.34％。

千附精密2023年前2月自結營收1.79億元、年減45.24％。展望後市，千附精密預期，除了光電產品預估持平外，包括半導體、國防與航太產品均能維持成長。其中，航太因基期較低成長力道較強。半導體與國防產品短期成長力道雖暫緩，但中長期成長動能仍佳。

千附精密表示，半導體設備產品去年營收達近4億元，隨著各項新增製程逐步獲得客戶認證，將可提供更完整的製造服務。雖然面臨產業庫存調整及資本支出減少挑戰，仍致力業績穩定成長。

國防與航太產品部分，千附精密表示，去年國防產品營收3億元出頭，出貨受部分料況供應不順影響，今年仍需視料況供應狀況而定，預期下半年有望轉佳。雖然短期狀況仍不易掌握，但在全球地緣政治區域衝突狀況、來料逐漸穩定下，長期需求仍正向。

而航太產品去年營收約1.5億元，隨著全球邊境解封、觀光旅遊復甦帶動航太產業復甦，預期航太產品營收有望顯著成長。光電設備產品雖因景氣低迷，客戶下單較保守，但仍配合客戶持續開發新製程，預期今年將逐季回升，全年業績目標持平。