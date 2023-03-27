一般人若罹患1種癌症，已會心生恐懼，但心臟科醫師陳衛華卻在15年間罹患了4種癌症，從32歲起陸續罹患骨癌、腎臟癌、甲狀腺癌，47歲又發現罹患血癌。他檢視自己的飲食習慣發現，從小常喝汽水、吃零食、油炸類食物，造成易罹癌的體質，之後又因常做有輻射線的影像檢查、化療藥物引發其他癌症。

家醫科醫師陳欣湄在《健康2.0》節目中表示，她長期關注陳衛華的新聞與養生方式得知，陳衛華在32歲確診骨癌後，檢視其飲食習慣發現，因小時愛喝汽水、吃零食，鹽酥雞等油炸物，養成易罹癌的體質，後來即使後來調整飲食習慣，仍難逃脫罹癌風險。

之後，陳衛華因腰痠背痛，檢查確認罹患腎臟癌，也因接連罹患不同癌症，他多次接受放射線治療。2001年，當年47歲的陳衛華摸到脖子的硬塊，確診甲狀腺癌。

因腎臟癌接受放射治療，加上擔心癌轉移，陳衛華接受多次有放射線的電腦斷層掃描，白血球數量暴增，後確診為「慢性淋巴白血病」，即血癌的一種。

北醫血液腫瘤科醫師吳鴻誠補充，治療癌症所用的放療與化療會干擾細胞DNA複製，本身就是致癌物，因此這兩種治療在殺死癌細胞的同時，也會影響正常細胞的生長，臨床上常見乳癌患者治療使用化療藥物，10幾年被診斷出血癌，例如急性骨髓性白血病，就是一種對化療反應差、頗為棘手的癌症。

陳欣湄表示，雖然陳衛華罹患4種癌症，但他抱持與之共存的樂觀態度，調整飲食、靜坐等方式，目前仍與4種癌症和平共存，且持續擔任醫師攻錯，讓努力抗癌的患者獲得正能量。