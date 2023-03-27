高雄繼韓國女神天團BLACKPINK開演唱會後，4月1日將迎接亞洲天團五月天演唱會，高雄市政府也做好準備，預估將會迎來4萬5000的人潮來襲，高市為此特別加開捷運班次，並規畫公車專用道，來紓解人潮。而4月1日正值上班日，高雄市長陳其邁也特別叮嚀，市民若要上班，盡量避開翠華路，改走民族路及博愛路較佳。

4月1日開始，高雄將迎來五月天、張惠妹及大港開唱等3波演唱會，除了捷運輕軌等運輸單位嚴陣以待外，高雄市府也加開大眾運輸班次，規畫公車專用道路，來紓解歌迷人潮。

陳其邁表示，五月天演唱會估計將迎來4萬5000人，高市府除了加密捷運班次外，也在公車部分設立專用車道，來紓解歌迷人潮。尤其第1場是在工作天，會與民眾上下班時間交錯，所以公車的路網班次將會加密，周遭的交通也會加強維管。

陳其邁呼籲，高雄的市民朋友盡量多搭乘大眾運輸工具，下班時間也避開路過翠華路，盡量以博愛路及民族路當作替代道路，避開人潮。